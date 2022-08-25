وظائف خالية في شركة المياه بالبحيرة.. اعرف الشروط والحق قدم ورقك بسرعة

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شروط التقديم في وظائف خالية في شركة المياه بالبحيرة

يجب ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة بتقدير عام جيد على الأقل.

ويكون أدي الخدمة العسكرية أن معاف منها نهائياً أو مؤقت.

بطاقة المتقدم تكون سارية قبل تاريخ الإعلان.

ولا يزيد سنه عن 30 عاماً.

وأن لا يكون المتقدم عضو في نقابة المهندسين.

تخطي الاختبارات بالشركة.

تخطي الكشف الطبي في الشركة.

التعاقد طبقاً للترتيب في كل مركز على حدة.

رابط التقديم لوظيفة المهندس 2022

رياض - احمد صلاح - قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحيرة، بالكشف عن حاجتها إلى شغل وظيفة مهندس، وهذا طبقاً إلى الإعلان رقم 3 لسنة 2022 بعقد تخصصي لكلاً من “ميكانيكا قوى، إنتاج، كهرباء قوى، مدني” في محطات وفروع الشركات المتنوعة بكل مراكز المحافظات، وينغي على المتقدم أن يكون من أبناء المحافظة ومولود ومقيم فيها قبل تاريخ الإعلان وهي للذكور فقط.

التقديم في 10 أيام من تاريخ الإعلان من خلال هذا الرابط، وأيضاً لن يأخذ بأي طلبات تقدم بأي وسيلة أخرى أو سبق التقديم فيها.