سويلم يستعرض إجراءات إدارة وتطوير بحيرات المنزلة و وادى مريوط وقارون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - - التوجيه بإجراء دراسات بحثية متكاملة للإتزان البيئي لكافة البحيرات لقياس مؤشرات نوعية المياه وتحديث بيانات كميات مياه الصرف الزراعى

- إستعراض مجهودات الوزاره في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وسُبل استمرار تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بها لتنمية الثروة السمكية وتأمين فرص عمل الصيادين

- متابعة موقف الإتزان البيئي ببحيرتى قارون و وادى مريوط واجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه بهما

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض إجراءات الوزارة في إدارة وتطوير البحيرات ، وذلك بحضور السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والأستاذ الدكتور/ خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والسيد المهندس/ محمد صالح رئيس هيئة الصرف ، والسيد المهندس/ أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، والسيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد المهندس/ فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات ، والسيد المهندس/ حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد المهندس/ محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية الدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ ، والسيد المهندس/ أيمن نضر رئيس الإدارة للموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وإستعرض الدكتور سويلم مجهودات التعاون مع مؤسسات الدوله المختلفة وسُبل الاستمرار في تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بالبحيرة الأمر الذى ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .. حيث سبق للوزارة تنفيذ أعمال حماية لعدد (٣) بواغيز لحمايتها من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحه بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة ، كما قامت شركة الكراكات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف بتنفيذ أعمال تكريك وإزالة حشائش وبوص للبحيرة.

كما إستعرض سيادته موقف الإتزان البيئي ببحيرتى قارون بمحافظة الفيوم و وادى مريوط بمحافظة الإسكندرية ، واجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه بهما.

ووجه الدكتور سويلم بإجراء دراسات بحثية متكاملة للإتزان البيئي لكافة البحيرات تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه بالبحيرات ، وتحديث بيانات كميات مياه الصرف الزراعى التي تُلقى بهذه البحيرات.