قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وهواتف اتصال بالأقمار الصناعية «صور»

جدة - نرمين السيد - ونجحت قوات حرس الحدود فى ضبط 3 أطنان حشيش و3.5 طن بانجو، و480 كيلو جرام من الهيدرو الجاف، و18 كيلو جرام أفيون، و850 ألف قرص ترامادول.

كما تمكنت القوات من ضبط 29 بندقية مختلفة الأعيرة و22 خزنة مختلفة الأنواع، و2900 طلقة مختلفة الأعيرة، و6 تليفونات متصل بالأقمار الصناعية، و650 جوال من الحجارة المخلوطة بالذهب، و35 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، و31 مكينة كهرباء، بالإضافة إلى ضبط لودرين و89 عربة مختلفة الأنواع، كما تم اكتشاف 7 فتحات نفق، وضبط العديد من البضائع غير الخالصة للرسوم الجمركية، وتم ضبط 967 فرد من مختلف الجنسيات أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية.



ويأتى ذلك استمرارا لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد

من المخططات والمحاولات على كل الإتجاهات الاستراتيجية للدولة والتى تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى، وبناء على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود بشأن عزم بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر المعابر والأنفاق والأماكن التى يصعب الوصول إليها.