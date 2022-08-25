مجلة مركز معلومات الوزراء تحصل على أعلى تقييم من «الأعلى للجامعات»

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حصول المجلة الدولية للسياسات العامة فى مصر الصادرة عن المركز، على أعلى التقييمات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.





وأوضح مركز المعلومات فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن المجلة الدولية للسياسات العامة فى مصر، والصادرة عن المركز، حصلت على تقييم 7/7 فى النتيجة النهائية لتقييم المجلات المصرية والمحلية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.

وأشار المركز إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة فى مصر تهتم بنشر الأوراق البحثية المتعلقة بالسياسات العامة، فى المجالات الاقتصادية، والاستراتيجية، والاجتماعية، والإدارية، والتعليمية، والصحية، وغيرها، حيث يضم فريق تحرير المجلة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، بما يسهم فى الاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة فى شتى المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة فى مصر، قد صدر منها ثلاثة أعداد حتى الآن منذ يناير 2022، تنطوى على إسهامات قيمة ومتميزة من البحوث والدراسات فى السياسات العامة فى مجالات عدة تتنوع بين السياسات العامة البيئية لمواكبة الاهتمام بقضايا تغير المناخ (النمو الأخضر -المدن الذكية- التغيرات المناخية)، والسياسات العامة الاقتصادية (النمو الاقتصادى والبطالة- الفقر والتنمية الاقتصادية-الاستثمار الأجنبى المباشر- الاقتصاد الرقمى)، والسياسات العامة الإدارية (التميز الحكومى – ذكاء الأعمال والحكومة الرقمية)، والسياسات العامة الاجتماعية (المجال العام)، والسياسات العامة المتعلقة بالاجتماع السياسى (العلم المفتوح)، والسياسات العامة الإعلامية، والسياسات العامة الثقافية (الثقافة التنظيمية- التعددية الثقافية)، والسياسات العامة التكنولوجية (الثقافة الرقمية)، والسياسات العامة الزراعية، والسياسات العامة المتعلقة بدور جماعات المصالح ومنظمات المجتمع المدنى.



وأشار إلى أنه شارك فى كتابة هذه البحوث مجموعة من الخبراء فى مجالات متعددة داخل الجامعات المصرية المختلفة والمراكز البحثية ومراكز الفكر تحقيقا للتنوع الجغرافى وهدفا فى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الباحثين (جامعة القاهرة- جامعة بنى سويف- جامعة السويس-الجامعة الأمريكية- جامعة إسلسكا مصر- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب- أكاديمية السادات للعلوم الإدارية- المعهد الكندى العالى للحاسب الألى- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، ومن خارجها (جامعة تكريت بالعراق)

وذكر مركز المعلومات أن العدد الرابع من المجلة، والمنتظر صدوره فى أكتوبر المقبل، يستعد لاستقبال الأبحاث والأوراق العلمية، مع التأكيد على إعفاء الباحثين المشاركين فيه من تكاليف النشر، احتفالا بحصول المجلة على الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات.

وبين أن المجلة الدولية للسياسات العامة تنشر باللغتين العربية والإنجليزية، تلبية لاحتياجات الباحثين محليا وعربيا ودوليا، وتستهدف إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية بالبحوث المحكمة التى تتناول موضوعات السياسات العامة، والرامية إلى وضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لصانعى ومتخذى القرارات؛ لإدارتها بشكل فاعل؛ مما يعزز من القرار التنموى والاستراتيجى.

وتعتمد المجلة على تحكيم ما ينشر بها لضمان جودة الأبحاث العلمية وصحة المعلومات الواردة فيها؛ بعد عرض الأبحاث المقدمة على هيئة تحكيم خارجية، يتم تحديدها من قبل رئيس تحرير المجلة، وتتكون من محكمين اثنين من القامات العلمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الطويلة فى مجال التخصص، على أن تعرض تقارير المحكمين على الهيئة التنفيذية للمجلة قبل اتخاذ قرار النشر.

وأضاف مركز المعلومات أن حصول المجلة الدولية للسياسات العامة على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، يعد بمثابة شهادة جديدة على حرص المركز على خروج مختلف إصداراته البحثية وفق أعلى المعايير العلمية، الأمر الذى انعكس على تتويج مسيرته البحثية والمعرفية، بحصوله على أكثر من 12 جائزة دولية خلال العامين الماضيين فى مجالات متنوعة.

وأكد مركز المعلومات أن اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للمجلة الدولية للسياسات العامة يضاف إلى النجاحات الأخرى التى حققتها إصدارات المركز البحثية والمعرفية المختلفة خلال عام 2022، والذى شهد حصول المركز على 5 جوائز بمسابقة "ستيفى أووردز" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واختيار الإصدار الرقمى "وصف مصر بالمعلومات" بالمركز، للحصول على جائزة "SAG Award" الأمريكية.