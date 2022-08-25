تطوير بحيرات المنزلة وقارون ووادى مريوط (بيان بالإجراءات الجديدة)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والمهندس حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية الدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ، والمهندس أيمن نضر رئيس الإدارة للموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وسبل الاستمرار فى تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بالبحيرة الأمر الذى ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم، وسبق للوزارة تنفيذ أعمال حماية لـ3 بواغيز لحمايتها من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحه بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، كما نفذت شركة الكراكات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف أعمال تكريك وإزالة حشائش وبوص للبحيرة.

كما استعرض الوزير موقف الاتزان البيئى ببحيرتى قارون بمحافظة الفيوم ووادى مريوط بمحافظة الإسكندرية، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه بهما.

ووجه الدكتور سويلم بإجراء دراسات بحثية متكاملة للاتزان البيئى لكل البحيرات تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه بالبحيرات، وتحديث بيانات كميات مياه الصرف الزراعى التى تلقى بهذه البحيرات.