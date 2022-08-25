توجيهات الرئيس السيسى بتطوير البحيرات تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس: توفير المياه لاستصلاح وزراعة مشروعات "الريف المصرى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة من خلال استراتيجية متكاملة، تضيف على ما تم تحقيقه، وتستثمر جهود الدولة التى استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة من خلال تطوير قدرات الصيد بها، لتعزيز فرص العمل، ومساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة عليها من أجل زيادة إنتاج الأسماك من البحيرة، وما لذلك من مردود اقتصادى وتجارى وغذائى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم، وزير الرى والموارد المائية، واللواء أ.ح. وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء طبيب بيطرى إسلام عطية عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة "تنمية الريف المصرى"، واللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله، إن الاجتماع استعرض جهود تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، خصوصا بحيرتى "المنزلة" و"ناصر"، واطلع الرئيس على مستجدات تطهير بحيرة المنزلة، أكبر وأهم البحيرات الطبيعية فى مصر، وشهدت البحيرة تغييرا كليا ونقلة نوعية بعد إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها، وإزالة الرواسب والحشائش بها، وتطوير البواغيز التى تصلها بالبحر المتوسط، وأيضًا وقف تدفق مياه الصرف إليها من خلال تنفيذ محطات معالجة ثلاثية، فضلاً عن إنشاء طريق دائرى حول البحيرة، لتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد، وهى الجهود التى أدت إلى استعادة التوازن البيئى للبحيرة، وزيادة مساحتها إلى 250 ألف فدان، وإنتاجها الأسماك الفاخرة كما ونوعا.

وأضافت أن الرئيس السيسى تابع جهود تطوير بحيرة ناصر، موجها بإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية من خلال رفع كفاءتها، وتعظيم إمكانات الصيد بها.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات شركة "تنمية الريف المصرى" على مستوى الجمهورية بالتنسيق بين الشركة ووزارتى الزراعة والرى، والجهات العلمية المتخصصة، وقد وجه الرئيس بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكل عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصرى، خاصة توفير المياه ونوعيتها، بصفتها العنصر الحاسم لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضى.

وتحت عنوان "الحكومة تبدأ تعيين 15 ألف معلم مساعد.. اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الحكومة تستعد بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لعقد الاختبار الإلكترونى المتقدمين لشغل 15 ألفًا و187 وظيفة معلم مساعد "مرحلة رياض الأطفال" من إجمالى 36 ألفًا و235 متقدم توافرت فيهم الشروط.

وذكرت الصحيفة أن عدد المتقدمين فى المسابقة التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بلغ 45 ألفًا و666 مقدمًا.

وشددت الصحيفة على أن الكفاءة والجدارة هما المعيار الوحيد للحصول على وظيفة بالجهاز الإدارى للدولة، وأن مركز تقييم القدرات والمسابقات يعد بمثابة الآلية الحكومية التى تمكنها من اختيار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونيا دون دون أدنى تدخل بشرى.

وفى سياق آخر، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن مكتب التنسيق انتهى من نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية، ومن المقرر إعلانها اليوم، على أن يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب المرحلتين الأولى والثانية، معا اعتبارا من الغد وعلى مدار 5 أيام.

وتحت عنوان "وزير التعليم: نسعى لتخريج جيل من الطلاب منتج للمعرفة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس، أكد سعى الوزارة لتخريج جيل من الطلاب منتج للمعرفة، مشيرا إلى أن الامتحانات فى نظام التعليم الحديث تقاس بناتج التعليم وليس الحفظ والتكرار، وأن الدولة مستمرة فى تطوير منظومة التعليم مع وجود آليات تراعى مخاوف الطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن كل ما يخص الثانوية العامة، سيتم إعلانه قبل العام الدراسى الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم، وخالد شعيب، محافظ مطروح، بديوان عام المحافظة، فى أولى جولاته الميدانية بمحافظات الجمهورية.

وأكد الوزير أنه سيتم خلال العام الحالى تشجير المدارس لمواجهة ظاهرة التغير المناخى، مشيرا إلى استمرار التعاقد مع 308 خريجين للعمل بالتدريس بمدارس محافظة مطروح لسد العجز فى المعلمين، خاصة فى المدارس الواقعة بالمناطق الصحراوية بالمحافظة.

أشار حجازى إلى أن محافظة مطروح متميزة بوجود مدرسة الضبعة النووية على أرضها مع تشغيل خريجيها، مشيدا بجهود المحافظة وتعاونها فى الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم دراسة فتح فصول إعدادى وثانوى ملحقة بالمدارس الابتدائية الواقعة بالمناطق الصحراوية، للحد من التسرب من التعليم.

من ناحية أخرى أدى أمس 30 ألفًا و913 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة امتحانات الدور الثانى فى مادة الفيزياء بشعبة العلوم والرياضيات وأدى 16 ألفًا و345 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ.

وتحت عنوان "وزير التجارة والصناعة خلال استقباله محافظى بورسعيد والشرقية: نسعى لربط المزايا التنافسية لكل محافظة بالسياسة الصناعية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أكد أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية بالتنسيق مع مختلف محافظات الجمهورية لتحديد المزايا التنافسية الإنتاجية لكل محافظة لربطها بالسياسة الصناعية والتصديرية التى تعدها الوزارة حاليا بما يسهم فى رفع الكفاءات الإنتاجية للمحافظات وزيادة مساهماتها فى الناتج المحلى الإجمالى وصادراتها للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ لبحث الأنشطة الإنتاجية والصناعية بالمحافظتين والـوقـوف على أبرز التحديات التى يواجهها المصنعين والمصدرين وإيجاد حلول لها.

وقال الوزير إن المحافظات المصرية على اختلاف مواقعها الجغرافية غنية بمواردها الطبيعية المتنوعة والقدرات الإنتاجية الهائلة والعمالة الماهرة، مشيرا إلى أن سعى الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم للمحافظات لتحقيق أقصى استفادة من مواردها المتاحة، يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب.

ولفت سمير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تفعيل مبدأ اللامركزية فى كل الجهات التابعة لها والتى تنتشر فروعها فى أغلب المحافظات وميكنة العمل بهذه الفروع وزيادة الصلاحيات المتاحة بفروع الهيئات بما يسهم فى خدمة المنتجين والمصنعين وتوفير الجهد والوقت والتكلفة، مشيرا إلى أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة يقوم بدور هام لتحديد مستلزمات الإنتاج التى بها فجوة إنتاجية لسهولة تلبية هذه الاحتياجات من الصناعة المحلية بدلا من الاستيراد.

وفى صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "اجتماع ثلاثى لتنفيذ توجيهات الرئيس بإنتاج السيارة الكهربائية"، ذكرت الصحيفة أن المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى بحث مع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مستجدات إنتاج سيارة كهربائية مصرية تنافس السيارات العالمية جودة وسعرا.

وزير الدولة للإنتاج الحربى أكد أن التنسيق مستمر بين الجهات الثلاث لتحقيق الهدف المرجو لإنتاج سيارة كهربائية مصرية تنافس السيارات العالمية جودة وسعرا.

واستكمل أن خطة الوزارة تتضمن ضرورة مواكبة الاتجاه العالمى المتزايد للنقل الكهربائى والحفاظ على البيئة، مؤكدا إيمان الحكومة بضرورة إشراك القطاع الخاص فى المشروعات القومية وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

وشدد وزير قطاع الأعمال على أن تصنيع سيارة كهربائية فى مصر حلم نسعى لتحقيقه قريبا وأن هذا المشروع يأتى على رأس أولويات وزارة قطاع الأعمال العام ولا تنازل عنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بهذا الشأن وحلم رجل الشارع بتوفير سيارة كهربائية مصرية صديقة للبيئة بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

ونوه رئيس الهيئة العربية للتصنيع بأن السيارات الكهربائية هى موضوع الساعة وأن مصر قادرة على توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية من خلال ما يتوافر بمؤسساتها الوطنية من إمكانيات وخبرات متميزة.

وتحت عنوان "تنفذه شركات مصرية ويوفر كهرباء لـ 17 مليون أسرة.. الجزار يتابع الموقف التنفيذى لمشروع سد "نیریری" بتنزانيا، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور عـاصـم الجـزار وزير الإسكان تابع الموقف التنفيذى لمشروع عد ومحطة "جوليوس نيريرى الكهرومائية، الذى ينفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب والسويدى إليكتريك على نهر روفيجى فى تنزانيا، وذلك فى اجتماع بحضور مسئولى الوزارة وممثلى التحالف المنفذ للمشروع.

وأردف وزير الإسكان، أن المشروع يستهدف إنشاء سد بطول 1025 مترا عند القمة بارتفاع 131 مترا وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفیجیفى محمية "سيلوس جام" بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام "العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا".

ووقع التحالف المصرى المنفذ للمشروع فى ديسمبر 2018، عقدا فى دار السلام بتنزانيا لتنفيذ مشروع بناء سد ومحطة توليد كهرومائية بهدف تولید 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنويا تكفى استهلاك حوالى 17 مليون أسرة تنزانية.