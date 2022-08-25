الطقس فى 6 أيام.. الأرصاد تكشف عن بشرى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يحدث انكسار لحدة الموجة شديدة الحرارة التى تجتاح البلاد حاليا، اعتبارا من اليوم الخميس، لافتة إلى استمرار الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة النسبية فى الجو.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أنه متوقع أن تكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى غدًا 35 درجة مئوية والمحسوسة 38 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة على السواحل الشمالية 30 درجة مئوية والمحسوسة 33 درجة مئوية، فيما تكون درجة الحرارة على شمال الصعيد 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 42 درجة مئوية والمحسوسة 43 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع مع شروق أشعة الشمس، مشيرة إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى.