حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن نبأ سارا وتكشف عن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مرتفع الرطوبة، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.





وكشفت الأرصاد إلى أن الإحساس بالطقس سيكون شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية.. مائلا للحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على باقى الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشاروا إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، إضافة إلى جود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 35 26

الإسكندرية 35 25

وادى النطرون 35 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 40 26

نخل 38 17

نويبع 38 27

طابا 38 26

كاترين 33 19

الطور 39 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بنى سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 40 26

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 42 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 42 27

الوادى الجديد 42 26

الشلاتين 40 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27