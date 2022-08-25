حكم شراء وحدة سكنية بنظام التمويل العقارى

جدة - نرمين السيد - التمويل العقاري

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعًا، ولا علاقة لذلك بالربا، بل هو عقد تمويلٍ موضوعه تمليك وحدة سكنية".

وأضافت: "ولذا يجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".

حكم الغش فى البضاعة

وكانت دار الإفتاء قد كشفت عن حكم الغش فى البضاعة المتفق على توريدها.

وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن الغش فى البضاعة المتَّفق على توريدها فى المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكل للأموال بالباطل.

وأضافت الإفتاء: "قد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" رواه الدارمى وأصله فى "الصحيحين".

الغش التجاري

وتابعت الإفتاء: "وكذا أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ".

وشددت دار الإفتاء على أن الإسلام الحنيف أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا".. رواه الدارقطنى.