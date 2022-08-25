جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة الأزهر إغلاق تسجيل الرغبات إلكترونيًّا للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة، فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس.





وكانت أبواب تسجيل الرغبات لـ طلاب الثانوية الأزهرية قد انطلقت مساء السبت الماضى، حيث أشارت آخر إحصائية إلى تسجيل 33 ألف طالب وطالبة رغباتهم. وكانت جامعة الأزهر قد أكدت أن أبواب التسجيل مفتوحة أمامهم من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة، كما يمكنهم التسجيل من الحاسب الشخصى طوال 24 ساعة. وقد وفرت الجامعة المعامل لمساعدة الطلاب والطالبات، ومنها: معامل كلية الهندسة بنات، ومعمل التنسيق الرئيسى بمبنى الهندسة الوراثية بكلية العلوم للبنين، ومعمل بالأمانة العامة بطنطا وآخر بالأمانة العامة بأسيوط، إضافة إلى جميع معامل التنسيق بجميع جامعات مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد إغلاق أبواب تسجيل الرغبات لـ طلاب جامعة الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.