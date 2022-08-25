الأوقاف تطلق 18 مجلس إقراء على كبار العلماء الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق 18 مجلس إقراء على كبار العلماء الأسبوع المقبل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق 18 مجلس إقراء على كبار العلماء الأسبوع المقبل. يأتي ذلك في إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.

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