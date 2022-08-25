عاجل- الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وفرصة سقوط أمطار (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى اعتبارا من الغد، لافتة إلى استمرار الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة النسبية فى الجو.





وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أنه متوقع أن تكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى غدًا 35 درجة مئوية والمحسوسة 38 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة على السواحل الشمالية 30 درجة مئوية والمحسوسة 33 درجة مئوية، فيما تكون درجة الحرارة على شمال الصعيد 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 42 درجة مئوية والمحسوسة 43 درجة مئوية. وأشارت الهيئة إلى أن الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع مع شروق أشعة الشمس. وأكدت أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى.

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