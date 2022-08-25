جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعات وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، ولجنة المنشآت الجامعية، ولجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.





وحضر الاجتماعات كل من الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالى، والدكتور عمرو عبدالعزيز مدير وحدة المشروعات، والدكتور عصام خلف مدير وحدة الاستشارات وأعضاء مجالس الإدارة. وناقش اجتماع وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى عددا من الموضوعات منها، مشاركة الجامعة فى مبادرة امتحان "أشبال مصر" عن طريق إتاحة معمل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البشرى لامتحان الطلاب 29 أغسطس الجارى، وتفعيل منصة Thinqi ووضع خطة لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات للعمل على تلك المنصة بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى. وأوصى مجلس إدارة لجنة المنشآت الجامعية بتطوير ورفع كفاءة مبانى الإسكان الطلابى بالمدن الجامعية قبل بدء العام الدراسى الجديد لتقديم أفضل خدمة للطلاب المغتربين. وترأس منصور حسن، اجتماع اللجنة العليا لشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتمت مناقشة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة بنى سويف تبحث المشاركة فى مبادرة امتحان «أشبال مصر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.