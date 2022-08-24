البابا تواضروس: حرائق الكنائس ليست بفعل فاعل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 10:26 مساءً - ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة التجلي بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

تناول قداسته أثناء العظة عن الاحداث العصيبة التي مرت بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حرائق مختلفة في الكنائس الأرثوذكسية.

وقال: أن العالم الان يشهد تغيرًا مناخيًا أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة فى العديد من البلدان، ما أدى إلى حرائق الغابات فى أماكن عديدة، كما أن عدم صيانة الأجهزة الكهربائية بالكنائس سبب إضافي آخر لهذه الحرائق.

وتابع:"يظن البعض أن الحرائق حدثت بفعل فاعل، وهذا غير صحيح؛ فقد وقعت حرائق أخرى في مصر مثل كارفور في الإسكندرية وبعض المحلات التجارية فى شارع عباس العقاد.