جولة داخل الكتاب المقدس لشباب ملتقى لوجوس الثالث

جدة - نرمين السيد - أجرى شباب ملتقى لوجوس الثالث للشباب القبطى، مساء أمس، جولة داخل غرف تحوى المعالم التاريخية والسياحية لكل بلد من البلاد التى زارها الآباء الرسل الاثنا عشر داخل الكتاب المقدس.





وتضمنت فاعليات ملتقى لوجوس الثالث، فقرة مميزة حملت عنوان "ليلة داخل الكتاب المقدس" حيث صمم خدام وخادمات كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف، سموحة، الإسكندرية غرفا تحوى المعالم التاريخية والسياحية لكل بلد من البلاد التى زارها الآباء الرسل الاثنا عشر ومعلومات عن تاريخ الكرازة فيها وعن رحلة الآباء الرسل إليها، وذلك بهدف تعريف شباب الملتقى بكرازة الرسل فى أنحاء العالم. وشملت فقرة "ليلة داخل الكتاب المقدس"، والتى شاركهم فيها قداسة البابا، حوار بين الخدام والشباب بخصوص رحلات الآباء الرسل كما قرأوا أجزاء من الكتاب المقدس يتلوها أسئلة حولها ومناقشات حول حياة رسول البلد عامة وكرازته فيها. وعقب انتهاء الفقرة انتشر الشباب بين المجسمات التى تمثل الآباء الرسل وأماكن كرازتهم وصلوا على ضوء الشموع.

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