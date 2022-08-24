محافظ القليوبية يفتتح مشروعات خدمية وتنموية فى بنها

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، عدة مشروعات تنموية وخدمية بجانب تفقده لمشروعات أخرى بمدينة بنها بقطاعات الأبنية التعليمية والشباب والرياضة، والصرف الصحى والمياه فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.





وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء، أن المحافظ استهل جولته بافتتاح مدرسة النور للمكفوفين بمدينة بنها والتى تم إنشاؤها بتكلفة 14 مليون جنيه ومكونة من (14 فصلا)، حيث تفقد المحافظ أجنحة المدرسة ومشتملاتها.. وأشاد بما تم بها من أعمال إنشائية على أعلى مستوى وتجهيز المعامل بالأجهزة الخاصة بالطلبة المكفوفين، وحرص على تكريم الطلاب المكفوفين وإشراكهم فى مراسم افتتاح المدرسة، وذلك برفقة يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد المدرسة اليابانية والتى تتكون من 19 فصلا بتكلفة 20 مليون جنيه..وأشاد المحافظ بتصميم المدرسة والذى يتنافس مع المدارس الدولية بل ويفوقها.

واستكمل المحافظ الجولة بافتتاح مدرسة الشهيد مدحت طلعت الرسمية لغات والتى تتكون من 28 فصلا جديدا بتكلفة 11 مليون جنيه، وتم الانتهاء من فرش المدرسة بالكامل وستكون جاهزة للعام الدراسى المقبل.. كما تفقد المحافظ خلال جولته أعمال الإنشاء بمدرسة الشهيد محمود عزازى بقرية دملو بتكلفة 6 ملايين جنيه ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 90 % وسيتم دفع الأعمال وتسليم المدرسة بالكامل خلال شهر لتبدأ الدراسة بها فى العام المقبل..كما وجه المحافظ بصيانة مبنى المدرسة القديم ودهان الواجهات الخاصة به، كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة الإصلاح الزراعى (البرنس) بتكلفة 5.5 مليون جنيه.

وافتتح المحافظ، مشروع صرف صحى عزبة أبو باشا بطاقة 1500م3/يوم بتكلفة 19.1 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من المشروع بالكامل، وتابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع صرف صحى عزبة رشيد وقدوسة بقرية مرصفا بطاقة 2000م3/يوم بتكلفة 17.2 مليون جنيه، حيث افتتح المحافظ المحطة والتقى بالمواطنين واستمع إلى شكواهم ووعد المحافظ بحل مشكلة الصرف الصحى بقرية كفر الحمام وتوصيل الغاز للقرى المحرومة بالمنطقة.

وفى قطاع الشباب والرياضة افتتح المحافظ خلال جولته مركز شباب الإصلاح الزراعى بتكلفة مليون جنيه والذى تم تطويره ويضم المركز عدة ألعاب منها كرة القدم، والكاراتيه، والجوالة، بالإضافة إلى نشاطات ثقافية وترفيهية.. كما تم افتتاح ملعب خماسى بمركز شباب اتريب بتكلفة مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح مبنى إدارى بمركز شباب جمجرة بمدينة بنها بتكلفة 1.5 مليون جنيه وكذلك افتتاح إحلال وتجديد للملعب الخماسى بمركز شباب شبلنجة بمدينة بنها بتكلفة 500 ألف جنيه.

واختتم المحافظ الجولة بافتتاح كورنيش النيل ببنها والذى تم الانتهاء منه وتطويره بمبلغ 42.5 مليون جنيه وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة الكورنيش بالكامل بدءا من كوبرى كفر الجزار وحتى مدرسة الفتح بمنطقة الفيلات بمدينة بنها من خلال تطوير السور وتدعيمه بالرخام وإنشاء أماكن الجلوس بالإضافة إلى عمل بروجولات خشبية وإنشاء أعمدة إنارة ديكورية.