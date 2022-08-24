غداً على صدى البلد.. حمدى رزق يزف أنباء سارة لمرضى السكر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويستضيف حمدى رزق فى برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، الدكتور أسامة حمدى أستاذ الباطنة والسكر فى جامعة هارفارد الأمريكية، والذى سيعلن عن قرب شفاء مرضى السكر من النوع الأول.
وخلال الحلقة يكتب الدكتور أسامة حمدى روشتة علاج فعالة لمرضى السكر، كما يكشف الدكتور أسامة حمدى عن برنامج لصيام خاص يساعد فى شفاء مرضى النوع الثانى من مرض السكر.
يذكر، أن برنامج نظرة يعرض على قناة صدى البلد، يومى الخميس، والجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساء.
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