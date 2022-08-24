جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب أنه جارى الإعداد للانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/ 2022، وخاصة الفرق النهائية تيسيرا على الطلاب من مواليد النصف الأول بمنحهم إفادة بالنجاح حتى يلحقوا بالتجنيد.





جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (102) برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإدارى الجديد، وذلك بحضور وكلاء كليات الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وذلك لمناقشة استعدادات الجامعة للعملية التعليمية بمختلف الكليات، وخطة الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية للعام الجامعى. وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم فتح باب التحويلات بجامعة أسوان للعام الجامعى الجديد 2022-2023 لمدة شهر فى ظل التحول الرقمى وما تنشده الدولة فى تطبيق الرقمنة حيث يقوم الطلاب المرشحين للكليات هذا العام 2022-2023، بالتحويل عن طريق الإنترنت، ومن يرغبون فى التحويل لكليات جامعة أسوان، وذلك اعتبارا من تاريخ 14 أغسطس الجارى حتى 22سبتمبر القادم 2022 عبر الرابط التالى: http://transfer.aswu.edu.eg.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس جامعة أسوان يناقش اعتماد النتائج والتحويلات الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.