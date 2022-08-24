https://nategafany.emis.gov.eg/ الآن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 (زراعة، تجارة، سياحة وفنادق) موقع وزارة التربية والتعليم 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، يبحث الكثير من الطلبة والطالبات عن تاريخ الإعلان ن نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2022 لكافة التخصصات والذي يتواجد بها، (زراعة، تجارة، سياحة وفنادق) منها نظام ثلاث وخمس أعوام، بالأخص عقب أن انتهى جميع الطلبة من امتحانات الدور الثاني للدبلومات وذلك في يوم 11/8/2022 لتخصص تجارة وزارعة وصنايع، ولهذا سوف نوضح لكم من خلال مقالنا اليوم كيفية استخراج نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني.

نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني في مصر

يتواجد حوالي 25000 طالب وطالبة أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في عام 2022، حيث ينتظر الطلاب حاليا ظهور نتيجة الدبلوم الزراعي والصناعي والتجاري، صرح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد أن أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد النتائج للطلاب قاربت على أن تنتهي، وفي أقرب وقت سوف يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

بالترافق مع إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022 الدور الثاني لكافة الطلبة والطالبات، فإنه سوف يتم تنشيط روابط الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، وأيضا وزارة التربية والتعليم الفني وذلك عبر بوابة مركز المعلومات الشي يستطيع الطالب من خلالها الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التربية والتعليم الفني، ويستطيع الطالب الحصول على نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2022 وبكل سهولة من خلال رقم الجلوس دون أن يحتاج إلى الذهاب إلى المدرسة، وسوف نتابع طريقة استخراج نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 حيث هناك عدة خطوات بسيطة يمكن من خلالها الحصول على نتيجة الدبلومات الدور الثاني، وذلك من خلال:

الولوج إلى رابط نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022 الدور الثاني.

ومن ثم اختيار نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني.

يتم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

ومن ثم النقر على استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

أعلنت خلال الساعات الأخيرة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، ووجود نظامين للدراسة (3 سنوات- 5 سنوات) كالتالي: