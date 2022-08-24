غريب فى الهجوم.. تعرف على تشكيل الأهلي أمام إنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 08:16 مساءً - أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمباراة إنبي التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة الـ32 في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد أحمد شرقية وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ورامي ربيعة في الدفاع ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد نصير في الوسط وأحمد عبد القادر وأحمد سيد غريب في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وصلاح محسن ومحمد محمود ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل وعلي عمرو.