إجراءات مصرية فى مواجهة تغير المناخ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى أهم الإجراءات المصرية فى مواجهة تغير المناخ: هذا وتتسبب التغيرات المناخية فى العديد من الآثار السلبية من حيث ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من آثارها.

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