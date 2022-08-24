وأضاف أن المجمع يساهم فى توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى التحضير لتشغيل مصنعين لتدوير القمامة بمدينتى أسوان وإدفو ضمن منظومة تدوير المخلفات وتحسين البيئة.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان بالمدير العام للعلاقات الحكومية وممثل شركة "أى فى أل دنسرى للبولى أستر" الهندية عمرو فايد، وأيضا مسئولى شركة مصر للفوسفات، بحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد، والسكرتير العام المساعد للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم، وأيضا مديرى الاستثمار والشئون القانونية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية "GIS".
وأشار أشرف عطية، إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات الاستثمارية الممكنة مع أوجه الدعم المختلفة لإقامة مجمع صناعى متكامل للأسمدة الفوسفاتية فى ظل توافر احتياطات هائلة من مادة الفوسفات بدرجة نقاء وجودة عالية وذلك من ضمن عدد من المجمعات الصناعية المستهدف إنشاؤها فى المنطقة الصناعية الفوسفاتية بوادى هلال والتى صدر لها قرار جمهورى على مساحة إجمالية 5115 فدانا حيث تقع فى موقع متميز وبجوار المناجم المستخرج منها الفوسفات.
ولفت إلى توافر البنية التحتية من شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة الجارى ازدواجها ورفع كفاءتها، بجانب قربها من موانئ البحر الأحمر، فضلا عن استخدام النقل النهرى لنقلها شمالا أو جنوبا تجاه الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية العالمية بكركر والمزمع إقامتها على مساحة 500 فدان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: إنشاء أكبر مجمع للأسمدة بـ20 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.