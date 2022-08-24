محافظ أسوان: إنشاء أكبر مجمع للأسمدة بـ20 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، عن دراسة إنشاء أكبر مجمع صناعى للأسمدة بالمنطقة الصناعية الفوسفاتية بوادى هلال بالسباعية شرق شمال محافظة أسوان على مساحة 500 ألف م2 وباستثمارات متوقعة 20 مليار جنيه.





وأضاف أن المجمع يساهم فى توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى التحضير لتشغيل مصنعين لتدوير القمامة بمدينتى أسوان وإدفو ضمن منظومة تدوير المخلفات وتحسين البيئة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان بالمدير العام للعلاقات الحكومية وممثل شركة "أى فى أل دنسرى للبولى أستر" الهندية عمرو فايد، وأيضا مسئولى شركة مصر للفوسفات، بحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد، والسكرتير العام المساعد للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم، وأيضا مديرى الاستثمار والشئون القانونية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية "GIS".

وأشار أشرف عطية، إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات الاستثمارية الممكنة مع أوجه الدعم المختلفة لإقامة مجمع صناعى متكامل للأسمدة الفوسفاتية فى ظل توافر احتياطات هائلة من مادة الفوسفات بدرجة نقاء وجودة عالية وذلك من ضمن عدد من المجمعات الصناعية المستهدف إنشاؤها فى المنطقة الصناعية الفوسفاتية بوادى هلال والتى صدر لها قرار جمهورى على مساحة إجمالية 5115 فدانا حيث تقع فى موقع متميز وبجوار المناجم المستخرج منها الفوسفات.

ولفت إلى توافر البنية التحتية من شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة الجارى ازدواجها ورفع كفاءتها، بجانب قربها من موانئ البحر الأحمر، فضلا عن استخدام النقل النهرى لنقلها شمالا أو جنوبا تجاه الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية العالمية بكركر والمزمع إقامتها على مساحة 500 فدان.