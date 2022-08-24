رئيس قناة السويس يبحث مع محافظ بورسعيد سبل تعزيز التعاون

وفى بداية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد التهنئة لرئيس الهيئة بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتجديد الثقة له رئيسا لهيئة قناة السويس، متمنيا له كل التوفيق والنجاح فى مهمته الوطنية واستمرار استكمال المسيرة الناجحة للهيئة، حيث ناقش اللقاء عدد من الأمور والموضوعات الخاصة بالمحافظة وسبل زيادة التعاون بين الجانبين.
وأشاد محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، بجهود رئيس الهيئة وجميع القيادات والعاملين بها وما يبذلونه من جهود فى دفع عجلة التنمية المستدامة على أرض مصر وما تقدمه هيئة قناة السويس من دعم متواصل وفعال لخدمة مصر.
وأثنى محافظ بورسعيد على الدور المجتمعى لهيئة قناة السويس، وتعاونها المثمر مع المحافظة فى العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، لافتا إلى أن هيئة قناة السويس ترحب دائما بكافة أوجه التعاون مع محافظة بورسعيد لتحقيق مزيد من التنمية على أرضها.
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