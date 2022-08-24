محافظ الوادى الجديد يتابع سير الأعمال بالمدينة الشبابية وفندق الخارجة

جدة - نرمين السيد - وتفقد محافظ الوادى الجديد، خلال جولة اليوم الأربعاء، فى الخارجة رافقه خلالها سكرتير عام المحافظة المساعد المهندس مجدى الطماوى، ونائب رئيس مركز الخارجة ياسر عبد التواب- سير العمل بغرف وأجنحة الفندق وصالات الاستقبال وحمام السباحة.

ووجه محافظ بإعداد مقايسة لتركيب وحدات طاقة شمسية وسخانات شمسية، وإنشاء أجنحة إقامة على الطراز البيئى، وتجهيز الكافيتريا لخدمة رواد الفندق.

كما تفقد المحافظ سير الأعمال بمبنى المدينة الشبابية، موجها بتدعيم المبنى بمحول كهرباء، والانتهاء من أعمال اللاند سكيب والكافيتريات، واستغلال سطح المبنى كمتنفس للرواد والمقيمين.