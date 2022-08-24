انطلاق رحلات برنامج «أهل مصر» لأبناء الحسنة بوسط سيناء

جدة - نرمين السيد - ويقام البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبمتابعة وإشراف المحاسب سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة.
وأشار المجلس، فى بيان اليوم، إلى أن الرحلات مقسمة إلى جزأين: الأول يتضمن معسكر تدريبى مغلق عن موضوعات ( تحديات الأمن القومى، التطرف والإرهاب، تنمية بشرية، التعريف بالمشروعات القومية وعائدها على الوطن والمواطن، أنشطة فنية، ولقاء مع المحافظ والقيادات التنفيذية ) شاملة كافة الإقامات والانتقالات، والثانى فيشمل رحلة تثقيفية ترفيهية إلى القاهرة والإسكندرية لزيارة المعالم السياحية والآثارية والترفيهية.
وأضاف البيان، أن الاشتراطات أن يكون السن من 18 عاما وحتى 35 عاما من الشباب والفتيات، ولا يشترط أن يكون عضوا فى مراكز الشباب والرياضة، وطرق الاشتراك إحضار صورة بطاقة الرقم القومى ورقم التليفون.
وأكد على تقديم الأسماء بمقر إدارة الشباب والرياضة بالحسنة أو مراكز الشباب والرياضة بالقرى أو بمقر الوحدات المحلية بالقرى، ويتم تنفيذ البرنامج فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم الشباب ورفع وبناء قدراتهم وتوعيتهم.
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