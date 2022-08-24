جدة - نرمين السيد - تابع محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال إصلاح كسر مفاجئ فى ماسورة المياه الرئيسية قطر 1000 مللى بمنطقة القبارى بحى غرب، والمغذية لمناطق القبارى والورديان والدخيلة حتى العجمى، والتى تسببت فى ضعف وانقطاع المياه فى بعض المناطق.





وأوضح الشريف، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه عقب حدوث كسر الماسورة، أصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة. وشدد على جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق لإصلاح جميع الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، وعلى رأسها تعطل الكهرباء عن بعض المناطق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة إصلاح ماسورة مياه رئيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.