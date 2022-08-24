محافظ بنى سويف يتفقد جهود تحويل منطقة واحة ميدوم إلى قرى تراثية وحرفية

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مركز الواسطى، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية ومتابعة بعض الأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها بعزبة أبو النور التابعة لقرية الهرم من خلال تعاون الوحدة الاقتصادية مع عدد من الجهات التنفيذية والمجتمعية، ضمن خطة المحافظة التى يتم تنفيذها لتحويل القرى والتوابع المحيطة بمنطقة واحة وهرم ميدوم إلى قرى تراثية حرفية ذات طابع خاص يدعم الثقافة السياحية والتراثية للقرية، فى إطار خطة المحافظة لتنمية القرى المحيطة بالمنطقة السياحية.





واستهل المحافظ جولته بافتتاح مدرسة الهرم الابتدائية الجديدة "إحلال جزئى" والتى نفذتها الهئية العامة للأبنية التعليمية، على مساحة إجمالية 1606 أمتار "مساحة المبنى 165 مترا"، بتكلفة زادت عن 2.8 مليون جينه، وتضيف 20 فصلا دراسيا، كما تفقد المحافظ مدرسة الهرم الإعدادية المشتركة، حيث استمع لعرض موجز عن الأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها فى عدد من محاور التنمية الأساسية للأهالى والمشروع، والتى تتضمن " مشروعات تحسين الدخل والتمكين الاقتصادى ومشروعات حرفية تراثية يدوية وتدريب على الشمول المالى وريادة الأعمال بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وتحسين جودة حياة الأهالى وتدشين جمعية شباب القرية وتنفيذ حملات صحية وبيطرية، وإعادة تأهيل البنية التحتيتة للقرية "طرق، كهرباء، مياه وصرف "وبرنامج محو الأمية والتثقيف الصحى والبيطرى". وشاهد المحافظ جانبا من الفعاليات التى تضمنت معرضا للحرف اليدوية والتراثية التى تشتهر بها القرية، وجزء من اختبار محو الأمية وتسليم الشهادات لعدد 40 دارسا من المتحررين من الأمية من أهالى القرية وجانبا من عقد الاختبارات، وندوات توعوية عن ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى، أضرار زواج القاصرات والزواج المبكر والصحة الإنجابية وبرنامج تدريبى عن السبورة التفاعلية لرياض الأطفال وندوة بعنوان " تكافل بلا أمية"، بالإضافة إلى تفقد مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالوحدة الصحية بالهرم وتفقد كوبرى عزبة النور.

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