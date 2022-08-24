محافظ جنوب سيناء يتابع نسب تنفيذ المشروعات فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تابع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماعه مع ممثلى الإدارات المالية والمعنيين فى مدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ فى إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر قمة المناخ نوفمبر 2022.





جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وأيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والمهندس أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، ومديرى الإدارات المالية والمعنية، وممثلى الجهات والشركات القائمة بالتنفيذ.

وشدد المحافظ على ضرورة مضاعفة الجهد فى ظل اقتراب موعد انطلاق مؤتمر المناخ، مشيرا إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية بكافة المشروعات.

وأعرب عن ثقته الكاملة فى جميع العاملين على أرض المحافظة، ووجه شكره لجميع الهيئات العاملة، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات بعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة لتذليل عدد من المشكلات العالقة، والتى لاقت استجابات فورية.