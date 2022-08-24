انت الان تتابع خبر سداد رسوم الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية.. التعليم تزيح الستار عن طرقها والان مع التفاصيل

طرق سداد رسوم الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية

رياض - احمد صلاح - قامت العديد من المديريات التعليمية بإصدار خطاب إلي الإدارات التعليمية، وهذا بخصوص سداد رسوم الخدمات في المدارس الثانوية الفنية المتنوعة، ومنها “صناعي، فندق، تجاري، زراعي”، وهي بنظام الـ 3 سنوات للعام الدراسي القادم 2022/2023، وهو سوف يبدأ يوم 1 أكتوبر.

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل، ويتم سداد مقابل الالتحاق بفصول الخدمات بكل أنواعها، ويكون طبقاً لقيمة الاشتراكات السنوية بحسب القرار 16 لسنة 2022، والرسوم تحصل من المنافذ الخاصة بالتحصيل الإلكتروني لسداد رسوم الخدمات وهي “البريد وفوري” بالرقم القومي للطالب.

سداد مبالغ لصندوق وتمويل مشروعات التعليم

وأضافت المديريات التعليمية أنه في حالة سداد مبلغ يصل لـ 520 جنيه قبل تفعيل المنظومة التي تخص السداد الكامل بالبريد وفوري، ولابد على على المدارس الالتزام بتحصيل باقي المبالغ المستحقة على الطالب وسدادها يكون مجمع في حافظة بالأسماء على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.