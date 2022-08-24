رسالة يوسف الحسيني للمواطنين: تعالي اتمشى في العلمين واشتري منها إذا حبيت

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رسالة يوسف الحسيني للمواطنين عن مدينة العلمين

رياض - احمد صلاح - رسالة يوسف الحسيني للمواطنين من خلال برنامج التاسعة الذي يبث على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، جاءت عن مدينة العلمين الجديدة، وجاء هذا على هامش اللقاء الأخوي الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ملوك ورؤساء البحرين والإمارات والأردن.

ونصح الحسيني كل المشاهدين بضرورة زيارة العلمين الجديدة، وقال “ألحق تعالى العلمين.. تعالى زائر إن حبيت.. تعالى اتمشى فيها لو حبيت.. تعالى اشتري إذا حبيبت، العيال بتوع الإخوان بيقولوا متصدقهوش دي العلمين بتاعت الأغنياء، ومين اللي قال العلمين الجديدة مدينة للأغنياء فقط؟، واللي قالك كده مبيفهمش حاجة وما زلت مُصر”.

وأعلن يوسف الحسيني أن كل شيء يتم بناؤه في البلاد، وأيضاً يخضع لحساب وقال “كل حاجة بتتعمل في البلد دي بتتعمل بحساب ومفيش حاجة بتتعمل جهجهوني ومفيش حاجة بتتعمل عشان خاطر أغنياء بس ولا مدينة تتعمل عشان تبقى للناس الغلابة بس”.

الحسيني يتحدث عن طبقات المجتمع

وانهي قائلاً “واحدة واحدة مش هيبقى فيه في البلد كلمة غلابة.. هيفضل فيها طبقات وهيفضل فيها مستويات مالية واقتصادية مختلفة ..لكن هتبقى حاجة تانية.. مدن لكل الناس”.