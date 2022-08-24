انت الان تتابع خبر تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الخطوات والشروط لكل اللي عايز يقدم والان مع التفاصيل

خطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي، ويريدون معرفة الخطوات الخاصة بالتقديم في هذه التظلمات، وذلك حتى يستطيعون حل المشاكل التي تقف أمامهم أثناء صرفها بشكل مستمر.

وللتيسير على كل المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخطوات، ومن الممكن أن يتم تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي، وهذا من خلال الدخول على وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

وبعد الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة يقوم من يريد التقديم في تظلمات تكافل وكرامة، وكتابة الرقم القومي الخاص بالشخص والمكون من 14 رقم والنقر على ايقونة استعلام.

وتظهر بعد هذا صفحة جديدة وتشمل على البيانات الآتية، وهي “المحافظة، والإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل بها، والرقم القومي، ورقم بطاقة تكافل أو كرامة الخاصة بالمواطن الذي تقدم بالاستعلام عبر الموقع الإلكتروني”، ويسجل المستفيد نوع البطاقة التي تخصه سواء تكافل أو كرامة.

شروط القبول في تكافل وكرامة