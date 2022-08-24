انت الان تتابع خبر تظلمات الدبلومات الفنية 2022.. فتحت لكل طلاب الدور الثاني و100 جنيه للمادة الواحدة والان مع التفاصيل

تظلمات الدبلومات الفنية 2022 بداءات من اليوم

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالإعلان عن فتح باب التظلمات كل الطلاب المتضررين من نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، وذلك في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية “صناعي وزراعي وتجاري وفندقي”، وهذا يكون بدءاً من اليوم الأربعاء ويستمر لمدة أسبوع وإلى يوم 31 أغسطس 2022.

ووجهت وزارة التعليم خطاب إلى المديريات التعليمية بشكل رسمي ببدء التظلمات من اليوم التالي، وذلك للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، ويكون طبقاً للضوابط التي تأتي في هذا القرار رقم 293 ويقوم الطالب بطلب الاطلاع في موعد أكثره 7 أيام بدلاً من 15 يوماً “للدور الثاني”.

ونص الخطاب جاء على أن يتم سداد مبلغ 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وهذا عن طريق الهيئة القومية للبريد وشركة فوري، ويكون هذا طبقاً للكثير من الضوابط التي كشفتها وزارة التربية والتعليم.