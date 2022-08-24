انت الان تتابع خبر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الرابط عشان تعرفها بسرعة وخطوات المرحلة الثالثة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث أغلب طلاب الثانوية العامة حالياً عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، وأيضاً الخطوات المخصصة لتنسيق المرحلة الثالثة 2022 من تنسيق الجامعات، وذلك حيث أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، انتهت من تسجيل رغبات المرحلة الثانية طبقاً للحدود الدنيا التي كشفها للجامعات.
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
ويستطيع كل أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من خلال هذا الرابط، وهو الذي يكون برقم الجلوس الخاص بك طالب وطالبة، ويسهل كثيراً الحصول عليها لجميع الأشخاص، ومن المنتظر أن يغلق باب تسجيل الرغبات خلال ساعات من الآن.
خطوات التسجيل في المرحلة الثالثة 2022
- لابد أن يتأكد الطالب من معرفة الرقم السري الخاص به لعدم التلاعب في تنسيق رغباته.
- يجب أن يتأكد الطالب من تسجيل رغباته وطريقة الإدخال.
- لابد أن يلتزم الطالب بالميعاد المحدد لتسجيل الرغبات حسب مرحلة التنسيق.
- يجب أن يتبع الطالب التعليمات من موقع التنسيق قبل الرغبات.
- أن لا يترك الطالب قائمة رغباته ناقصة ويكتب الـ 75 رغبة كاملة.
- وضع كل كليات القطاع الذي يريده في قائمو الرغبات قبل الكليات الأخرى التي تكون في المركز الثاني من اهتمامات الطالب.