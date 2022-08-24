محافظ دمياط تتابع ميدانيا أعمال تطوير طريق «السيالة - بورسعيد»

جدة - نرمين السيد - وتفقدت محافظ دمياط، الطريق للوقوف على آخر المستجدات بخطة التطوير والتى تشمل الميدان والجزيرة الوسطى وإحلال أعمدة الإنارة، وأيضا إنشاء ساحات لانتظار السيارات ورصفها بالبلاطات الخرسانية، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية ببلاطات الإنترلوك، علاوة على رصف حارتى الطريق بالأسفلت بطول 2.5 كم، إلى جانب ما تم تنفيذه من أعمال إحلال شبكات المرافق بالمنطقة.

كما اطلعت على موقف تعديل أماكن الدورانات بالطريق بعد إعداد الدراسات المطلوبة ومراجعتها مع استشارى المشروع، وذلك استجابة لمطالب المواطنين والتيسير عليهم.

وأكدت منال عوض أن الطريق يعد محورا مروريا هاما يربط بين طريقى الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية " ودمياط/ بورسعيد، لذا حرصت المحافظة على وضع خطة محددة لتطويره، خاصة لكونه أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة دمياط.

ووجهت المحافظ تعليماتها إلى الجهات المنفذة بالإسراع فى خطوات التنفيذ واستكمال الأعمال، وفقا للمعايير والرؤى والخطط الزمنية المحددة.