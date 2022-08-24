محافظ القاهرة: نحرص على إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، للندوة التى عقدتها المحافظة لشرح الخطوات التنفيذية للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، بحضور السفير هشام بدر المشرف العام على المبادرة والدكتور خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى.

وقال عبدالعال، إن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على الأهمية التى توليها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ لرفع معدلات النمو والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل وفق منظور شامل يأخذ فى الاعتبار التناغم بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتى بالتزامن مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة فى إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية (COP27)، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأوضح أن المحافظة ستشارك فى هذه المبادرة الرائدة بمشروعات خضراء وذكية تراعى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمى وتمكين المرأة المصرية فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى، حيث تستهدف المحافظة من المشاركة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة.

وتابع أنه حرصا من الدولة على المشاركة الفعالة فى دعم قضايا التغير المناخى على المستوى الدولى، فقد دعا الرئيس السيسى لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ؛ لتبادل الرؤى بشأن قضايا المناخ وإتاحة فرصة هامة للنظر بآثار تغير المناخ على القارة الإفريقية.

من جهته، قال السفير هشام بدر المشرف العام على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إن المبادرة تعد نقلة نوعية فى منهج تقديم المشروعات فى مصر ونظرة مستقبلية لكل من الاقتصاد والمجتمع المصرى، وفلسفة تجاه المستقبل باستخدام التكنولوجيا الجديدة وتقليل التلوث واستخدام الطاقة النظيفة.

وأضاف أنها تعد أيضا قاطرة متقدمة للاقتصاد الأخضر، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والأمن الغذائى وسبيل لوضع معايير جديدة للمشروعات لتتوائم مع المعايير الدولية، بالإضافة للتوطين الوطنى للتتمية المستدامة من خلال تشكيل عقول الناس لجذب الاستثمار.

وأوضح أنها تعتبر كذلك أحد المفاتيح الأساسية للاقتصاد العالمى الجديد وهى فرصة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما تشجع المبادرة الشراكات الذكية والتوأمة بين الاحتياجات والأولويات والأمن الغذائى.

وبدوره.. قال الدكتور خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى إن المبادرة ترتكز على فلسفة التجانس والشراكة بين جميع الفاعلين بالمحافظة، حيث ستقوم كل محافظة بحشد كافة طاقاتها لوضع الأفكار لحل المشاكل والتحديات التى تواجهها من ناحية تغيرات المناخ، مع تشجيع الشركات الخاصة والجمعيات الأهلية والمشروعات الناشئة وكل من لديه علم وخبرة للتقدم ضمن إطار المحافظة.

وأضاف أن هذه المبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم كأحد أفضل الممارسات فى ترجمة المشروعات الاستراتيجية الكبرى، حيث ستساعد على عمل حراك جغرافى تفصيلى لكافة المحافظات مع مشاركة كافة الفئات سواء حكومية أو مشاركة اجتماعية، وسيتم تكرار المبادرة مع كل مؤتمر متعدد الأطراف يعقد.

ولفت إلى أن فلسفة المبادرة تقوم على ترجمة الأهداف الاستراتيجية الكبرى إلى مشروعات تطبق على الأرض بمشاركة كافة الفئات الفاعلة بالمجتمع، كما أن المبادرة تضعنا فى موقف صناعة المستقبل بدلا من انتظاره لعمل حلول للمشكلات المتوقعة واستباق لهذه التحديات.