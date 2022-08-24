مدبولى: «صندوق مصر السيادى» يعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط ومشروعات "صندوق مصر السيادى" التى تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.





جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، وعبدالله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى، ونهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق.

وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن "صندوق مصر السيادى" يضطلع بدور مهم للغاية باعتباره الذراع الاستثمارى للدولة، مؤكدا أن الصندوق يمضى فى تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص وخاصة الاستثمار الأجنبى المباشر، أحد أهم موارد النقد الأجنبى للبلاد.

وفى غضون ذلك، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الدور الاستراتيجى لـ"صندوق مصر السيادى" كشريك استثمارى مع القطاع الخاص، مضيفة: جهود الصندوق تتكامل مع الدور الذى تلعبه المؤسسات الحكومية الرسمية وأهدافها التى تركز بشكل أساسى على إيلاء أهمية كبيرة للقطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد، وهى الخطة التى تتبناها الحكومة بالفعل.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادى" أن الصندوق يستهدف من خلال إدارة الكيانات والشركات المملوكة للدولة تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

وأكدت أن ذلك يتم أسوة بنماذج الصناديق السيادية التى تمتلكها كبرى الدول فى العالم، وما هو متعارف علية دوليا، من حيث قيام هذه البلدان بتعزيز تمويل صناديقها السيادية؛ لتعظيم قدرتها الاستثمارية فى مشاريع لها جدوى اقتصادية تسهم فى تعظيم العائد على أصول الدولة للأجيال المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض عبدالله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بـ"صندوق مصر السيادى"، دور وخطة الصندوق لزيادة وجذب الاستثمارات منذ تأسيسه.

وأوضح الإبيارى، أن صندوق مصر السيادى نجح فى جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجارى، كما استعرض أمثلة على قيام الصندوق بجذب استثمارات (بعضها بالدولار والبعض الآخر بالجنيه المصرى) لرؤوس أموال من القطاع الخاص فى مجالات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية والتحول الرقمى والتعليم والصناعة لكونه الشريك الامثل للقطاع الخاص والصناديق السيادية العالمية النظيرة.

وتطرق إلى دور صندوق مصر السيادى فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 أعوام، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى الصفقات التى تم الإعلان عنها مع الصناديق السيادية الخليجية، توجد عدد من الاستثمارات الأخرى، بعضها جار تنفيذه وبعضها تحت الدراسة، بالمشاركة مع القطاع الخاص.