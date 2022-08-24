محافظ بورسعيد: 54% من صادراتنا من الملابس الجاهزة للدول الأوروبية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إن المحافظة تصدر أكثر من 54% من صادرات الدولة من الملابس الجاهزة للدول الأوروبية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتحويل بورسعيد من محافظة تجارية لمحور تنموى صناعى إنتاجى، دعمًا للتصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مارى لويس، والمدير التتفيذى للمجلس شيرين حسنى ورئيس المجلس التصديرى للجلود أحمد ربيع، لتعزيز سبل التعاون فى المجال الصناعى بما يدعم خطة التطور الصناعى ببورسعيد.

وأضاف الغضبان، أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات مختلفة، مشيرًا إلى إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى كافة المجالات، لافتًا إلى الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد.

وأوضح أن المحافظة شهدت فى الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة فى مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات للمرة الأولى بها، حيث حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، كما أنها أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور فى البنية التحتية.

وأكد أن بورسعيد حققت إنجازًا كبيرًا فى مجال الصناعة وإقامة كيانات اقتصادية كبرى تخلق الآلاف من فرص العمل لأبنائها، وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تسهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية.

وتابع أن الفترة الحالية شهدت تمكين الشباب فى كافة القطاعات، وتعزيز جهودهم لصالح البلاد والاعتماد بشكل أكبر على السواعد الشبابية فى الصناعة، منهًا بأن مشروع الـ54 و58 مصنعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة أحد خطوات التجربة الرائدة بمجال الصناعات الصغيرة للشباب ببورسعيد، ويعد نجاحًا جديدًا لشباب المحافظة فى مجال الصناعة.

ولفت إلى أن المصانع تنتج أجود وأفضل المنتجات استكمالا لخطوات المحافظة الثابتة نحو التقدم الصناعى الاستثمارى بمجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وانطلاقا من تنمية وتأهيل الكوادر الشبابية.

وأشار إلى أن بورسعيد أصبحت من أهم المحافظات الصناعية فى مصر خاصة فى ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة ما يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بجانب موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذى يجعلها مركزًا صناعيًا ولوجيستيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وأكد أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة فى توفير فرص عمل للشباب.

من جهتهم، قدم الوفد شرحا حول أهم الجوانب المتعلقة بخطط الاستثمار والتعاون مع محافظة بورسعيد، مشيدين بالتنمية والطفرة على أرض بورسعيد فى مختلف المجالات.