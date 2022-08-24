محافظة الدقهلية: استمرار متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظة الدقهلية استمرار متابعة جهود الأجهزة التنفيذية والمصالح الحكومية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء فى تنفيذ إجراءات تخفيض وترشيد استخدام الكهرباء باعتبارها قضية قومية، تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور أيمن مختار.





ففى مركز ومدينة شربين، تم متابعة تنفيذ أعمال وإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية، كما تم التنسيق مع قطاع الكهرباء بالمركز لتبديل وإزالة اللمبات 500 وات من الوحدات الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء.

وفى مركز ومدينة دكرنس، تم متابعة تنفيذ إجراءات تخفيض وترشيد استخدام الكهرباء بالوحدات والمصالح الحكومية، كما تم متابعة تنفيذ غلق المحلات طبقا للتوقيت الصيفى المقرر فى هذا الشأن.

وفى مركز الجمالية، تم متابعة تنفيذ لرفع الإشغالات بشارع الترعة وميدان الكوبرى، وإجراءات تخفيض وترشيد استخدام الكهرباء بغلق جميع مصادر الكهرباء والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد ناقش، خلال اجتماعه مع مديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء - تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها بالمبان الحكومية وجميع أجهزة المحافظة.

من جهة أخرى، وافق محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار على صرف الدفعة الـ165 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة يوليو 2022 بإجمالى 750 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال "مختار" إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 33 شابًا وفتاة لإقامة مشروعاتهم، لافتًا إلى أن إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب حتى تاريخه بلغ 106 ملايين و897 ألف جنيه استفاد منها 12 ألفًا و693 شابًا.

وأكد ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، موضحًا أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات، منوهًا بأن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، لمنحه القروض بدون فوائد ، مضيفا أن ذلك يؤكد وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.