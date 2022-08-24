محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بغرب وشرق العاصمة

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية بعاصمة المحافظة من أعمال تطوير وتوسعة طرق ورصف، ضمن الخطة التى وضعتها المحافظة لتليق العاصمة بمكانة كفر الشيخ العريقة.





وتابع المحافظ ونائبه الأعمال الجارية بكوبرى القنطرة الجديد المقابل إدارة المرور على ترعة ميت يزيد، لإنهاء التكدس المرورى بمنطقة الموقف ليكون اتجاه الصوالحة اتجاها واحدا للمتجهين من كفر الشيخ المحلة وبيلا والحامول وبلطيم، وقرى كفر الشيخ، والاتجاه الثانى للقادمين على المحلة وبيلا والحامول والمتجهين لكفر الشيخ، إضافة لتفقد الأعمال الجارية بكوبرى الـ47، بالإضافة للأعمال الجارية بالكوبرى المقابل لموقف دسوق. كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بتطوير طريق الموقف من الاتجاهين، وطريق "الـ47 "وما يتم به من توسعة وتطوير وأعمال رصف، إضافة لتقييم النيابة الإدارية وما يتم من إقامة دوران، بالإضافة للأعمال الجارية بمنطقة غرب المحافظة وأعمال التوسعة أمام سوق الجملة والمتجه لطريق سخا ومحلة موسى، إضافة إلى الأعمال الجارية اتجاه طريق مسار العائلة المقدسة الجديد، امتدادا لرافد الطريق الدولى" كفر الشيخ طنطا" والوصلة بينه وبين رافد الطريق الدولى "كفر الشيخ - المحلة". ووجه جمال نور الدين بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف والتطوير، وسرعة إنشاء الكوبريين.

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