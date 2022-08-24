مستشفى مصر للطيران يحصل على شهادة اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية

جدة - نرمين السيد - نجحت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية فى تحقيق إنجاز جديد بالحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) كأول مستشفى فى قطاع الأعمال على مستوى مصر، والثانية بين المستشفيات الخاصة تحصل على هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد تطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.





وهنأ الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، جميع العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية معربا عن سعادته بهذا الإنجاز والذى يعكس الجهود الكبيرة التى يقوم بها العاملون بمستشفى مصر للطيران، وحث العاملين على بذل مزيد من الجهد والتفانى فى العمل لتقديم خدمات طبية متميزة لكل العاملين بقطاع الطيران المدنى موجها بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة بالمستشفى واستخدام أحدث الأجهزة الطبية والبرامج العلمية والتدريبية فى المجال الطبى.

ومن جانبه، تقدم الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالشكر والتقدير لجميع العاملين بمستشفى مصر للطيران على جهودهم المخلصة ونجاحهم فى تحقيق هذا الإنجاز الكبير والذى يسهم فى الارتقاء بأداء المنظومة الصحية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واستخدام المنهج العلمى فى قياس ومتابعة الأداء والتطوير المستمر وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

وأشار الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، إلى أن هذا النجاح يأتى بفضل جهود العاملين داخل هذا الصرح الطبى العريق وحرصهم على أداء واجباتهم على أكمل وجه والتى توجت بالنجاح فى الحصول على هذا الاعتماد الذى يعكس ارتفاع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدنى وعملاء المستشفى من الخارج.

وأضاف أن نجاح المستشفى فى الحصول على هذه الشهادة جاء بعد اجتياز خطوات كثيرة من التفتيش على كافة القطاعات بها من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتى استمرت لمدة عام منذ بدء التسجيل للحصول على هذا الاعتماد.

ومن ناحية أخرى، تستعد مستشفى مصر للطيران لتحقيق إنجاز جديد وهو الحصول على شهادة اعتماد "المستشفيات الخضراء" Green Hospital accreditation فضلا عن الحصول على شهادة اعتماد مؤسسة (Temos) والذى يؤهل المستشفى لتقديم خدمات السياحة العلاجية وذلك فى ضوء خطة وزارة الطيران المدنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030 نحو التحول الأخضر من أجل الحفاظ على البيئة.