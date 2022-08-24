المنيا: تسجيل المشروعات الخضراء والذكية بالمنصة الإلكترونية حتى 7 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن جميع المراكز والمدن تواصل أعمال المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية. محافظ المنيا: قاربنا على الانتهاء من كافة مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية المستهدفة "ضمن حياة كريمة"، ونسب إنجاز عالية بباقي المشاريع





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، وياسر عبدالعزيز، سكرتير عام المحافظة، ومحمد عقل السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات الخدمية.

وأشار محافظ المنيا، إلى التوجيه لكافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبى الطرق العامة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن الجهود المصرية فى ملف المناخ، بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" وتستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.

ولفت المحافظ، إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية، للاستعداد للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك من خلال دعوة كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المهتمة بالمشروعات الخضراء، للمشاركة فى تلك المبادرة الهامة، من خلال التسجيل بالمنصة الالكترونية http://www.sgg.eg، والتى بدأ التسجيل بها من الأحد الماضى الموافق 21 أغسطس، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 للقيام بتسجيل المشروعات الخضراء والذكية عليها على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ، أن المتابعة الميدانية، والاجتماعات الأسبوعية، الخاصة بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، أتت بثمارها، وجعلت تلك المشروعات واقعا ملموسا يشهده القاصى والدانى، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، من خلال تذليل كافة المعوقات، وتوفير جميع الأراضى للمشاريع المستهدفة، حيث قاربت جميع مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية على الانتهاء، إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز عالية فى باقى المشاريع، بـالـ 19 قطاع خدمى، والتى يتم تنفيذها بـ 192 قرية بإجمالى 757 تابع فى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، فى المرحلة الأولى، بالإضافة لقرى مركزى "بنى مزار وسمالوط، والمدرجة فى المرحلة الثانية للمبادرة.

وخلال الاجتماع، نوه المحافظ، إلى أن تقرير لجنة المشروع القومى لتبطين الترع (حياة كريمة)، رصدت عددا من المخالفات التى تعاملت معها المحافظة بشكل فورى وحاسم، للحفاظ على ذلك المشروع القومى العملاق، والذى تصل نسب التنفيذ به الى حوالى 70%، حتى الآن، موجها بتفعيل دور الزراعة والروابط الزراعية للحفاظ على المساقى بالترع، ونشر الوعى بين المواطنين لمنع إلقاء المخلفات بكافة أشكالها حفاظا على الثروة المائية الداعمة لاستمرار الزراعة، ومشددا على التنسيق الفورى بين الوحدات المحلية بالمراكز، ومديرية الرى، لرصد وإزالة كافة المخلفات والتعديات على الترع وتشديد العقوبة على المخالفين لمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، وذلك من خلال تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020، والذى ينص على تجريم إلقاء المخلفات بالمصارف المائية.

وفى السياق نفسه، وجه المحافظ هيئة الطرق والكبارى، بإنهاء أعمال كافة الكبارى المقامة على الترع فى القرى، مع التشديد على منع العدايات العشوائية الغير آمنة، وبخاصة قبيل دخول العام الدراسى الجديد، حفاظا على سلامة وأمان مواطنى المحافظة.

كما وجه المحافظ بمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، بما لا يخل بالحالة الأمنية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتخفيف العبء عن المواطنين.

واستعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالى 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.