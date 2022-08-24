صحة الشرقية: إعدام أكثر من 2.5 طن أغذية فاسدة وغلق 7 منشآت مخالفة

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية المختلفة بالمحافظة، حملات مكثفة للمرور على عدد 77 من المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف المراكز والمدن.





وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 7 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 2 طن و510 كجم هوالك حلويات ولحوم طازجة ومجمدة وأغذية مختلفة وعصائر مثلجة وألبان، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 52 محضر جنحة صحية بمراكز الشرطة لهذه المدن. وأكد الدكتور خالد فوزى وكيل المديرية ومدير عام الشئون الوقائية، على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، موجها جميع المراقبين الصحيين بمتابعة أماكن تمركز الباعة الجائلين، لضمان عدم إشغال الطرق أمام منافذ تقديم الخدمة الطبية والمداخل الخاصة بها.

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