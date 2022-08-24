الطلائع يعلن استعارة محمود وحيد موسماً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 04:24 مساءً - نجح مسئولو نادى طلائع الجيش في إتمام إستعارة محمود وحيد الظهير الايسر للنادى الاهلى موسماً استعداداً للموسم الجديد، ووقع اللاعب على عقد الإعارة على أن ينتظم في تدريبات الفري في وقت لاحق.

وكان طارق العشرى المدير الفني للطلائع قد طلب التعاقد مع محمود وحيد لتدعيم الجبهة اليسرى لفريقه في الموسم المقبل

يواجه فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء نظيره إنبى على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم في محاولة تصحيح المسار المحلى،وخاض سواريز 14 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 11 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 4.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 9 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وأخيراً إيسترن كومبانى والاسماعيلى بالدوري، ويستعيد الاهلى فى مباراة الليلة جهود رامى ربيعة بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب بيرسى تاو للإصابة.