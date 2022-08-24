عاجل- الرئيس السيسى يوجه بتطوير بحيرتى المنزلة وناصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء طبيب بيطرى إسلام عطية عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خصوصًا بحيرتى المنزلة وناصر".

واطلع الرئيس السيسى على مستجدات تطوير وتطهير بحيرة المنزلة التى تعد أكبر وأهم البحيرات الطبيعية فى مصر، استمرارًا لجهود الدولة ذات الصلة، حيث شهدت البحيرة تغييرًا كليًا ونقلةً نوعية بعد ازالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها وتعميق البحيرة وتطهيرها وإزالة والرواسب والحشائش وتطوير البواغيز التى تصل البحيرة بالبحر المتوسط باستخدام أحدث الكراكات العملاقة، ووقف تدفق مياه الصرف اليها من خلال تنفيذ محطات معالجة ثلاثية، فضلاً عن إنشاء طريق دائرى حول البحيرة لحمايتها وضمان سلاسة النفاذ إليها وتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد، وهى الجهود التى أدت إلى استعادة الحالة الطبيعية والتوازن البيئى للبحيرة وزيادة مساحتها الكلية إلى 250 ألف فدان تحتوى على مياه نقية ساعدت على الانتاج السنوى من الاسماك الفاخرة بها كماً ونوعاً.

ووجه الرئيس باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة بواسطة استراتيجية متكاملة الابعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التى استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة، من خلال تطوير قدرات وآليات الصيد بها لتعزيز فرص العمل ولمساعدة الصيادين من ابناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة، وما لذلك من مردود اقتصادى وتجارى وغذائى، باعتبار أن البحيرات تمثل حضانةً طبيعية لإنتاج الأسماك.

كما تابع الرئيس جهود تطوير بحيرة ناصر، موجهًا بإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية من خلال تطوير البحيرة ورفع كفائتها وتعظيم إمكانيات الصيد بها.



وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات شركة تنمية الريف المصرى على مستوى الجمهورية، من حيث إجمالى مساحات الأراضى والبنية التحتية لمشروعات استصلاح الأراضى، إلى جانب جهود توفير المقننات المائية، فضلاً عن معالجة التحديات القائمة، بالتنسيق بين الشركة ووزارتى الزراعة والرى والجهات العلمية المتخصصة.



ووجه الرئيس السيسى بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكل عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصرى، خاصةً ما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها باعتبارها العنصر الحاسم لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضى.