الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو الـ 72 ساعة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 03:26 مساءً - كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة بعد الارتفاعات الملحوظة فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة وصل ذروته الأربعاء، لافتة إلى أنه مع عجلة نهاية الأسبوع يبدأ انكسار حدة الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يشهد الخميس انخفاض فى درجات الحرارة بين درجتين و3 درجات، مع استمرار نسب الرطوبة التى تزيد من حرارة الطقس .

وقالت إن هذا الانخفاض مستمر خلال أيام الخميس والجمعة والسبت ، مع وجود نشاط رياح يقلل من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، مع وجود شبورة مائية صباحا وفرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الغربية مطروح والسلوم والإسكندرية وبعض المناطق من الوجه البحرى .

وكشف أن حالة البحرين معتدلة مؤهلين لكافة الأنشطة البحرية والتنزه ، مع توخى الحذر على شواطئ الغردقة وشرم الشيخ لارتفاع درجات الحرارة هناك لتتراوح بين 38 و 39 درجة والمحسوسة تتجاوز 40 درجة .