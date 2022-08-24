وزير التعليم يلتقى بقيادات مطروح لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، جاء هذا فى أولى الجولات الميدانية لوزير التربية والتعليم، عقب تقلده الحقيبة الوزارية خلفا للدكتور طارق شوقى، فى 13 أغسطس الجارى.

وتابع الوزير، مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، الاستعدادات لبداية العام الدراسى المقبل 2022/2023، مشيرا إلى أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أهمية تكاتف وتعاون جميع العاملين بالتربية والتعليم؛ لاستكمال مسيرة تطوير التعليم، مؤكدا أن المعلم هو الركن الأساسى فى تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه.

وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسى القادم وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، وتوزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول مع أول يوم دراسى، وسد العجز فى إطار المتاح مع الجزء المخصص من مسابقة 30 ألف معلم، ووجود الكتب المدرسية بكل المدارس مع وضع الجداول الزمنية للتدريس، كذلك الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.

ودعا وزير التربية والتعليم، إلى التعريف بالقنوات والمنصات التعليمية ومدى التطوير التعليمى بها والإعلان عنها تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب بما تتيحه من مواد تعليمية مهمة وميسرة للطلاب.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة لشؤون مكتب الوزير، وعمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ومديرى الإدارات التعليمية بمطروح.

وينطلق العام الدراسى الجديد 2022/ 2023 فى الأول من أكتوبر المقبل.