ارتفاع الرطوبة.. طقس الخميس ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مرتفع الرطوبة، يصاحب ذلك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.





ومن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، إضافة إلى جود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 26

الإسكندرية 35 25

وادى النطرون 35 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 40 26

نخل 38 17

نويبع 38 27

طابا 38 26

كاترين 33 19

الطور 39 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بنى سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 40 26

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 42 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 42 27

الوادى الجديد 42 26

الشلاتين 40 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27

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