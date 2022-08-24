عاجل.. وزير التعليم يكشف عن تعديلات جديدة بالمناهج

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعديلات التى أعلنت الوزارة إجراءها على مناهج الصفوف الأولى بنظام التعليم الجديد 2.0، لن تقتصر على الصف الرابع الابتدائى وحسب، بل تنعكس على الصف الخامس الذى يصل إليه النظام الجديد خلال العام الدراسى 2022/ 2023، ولم يعلن بعد عن المناهج الجديدة المطبقة فيه.





وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء جاء فى ضوء الملاحظات التى أبداها أطراف المنظومة التعليمية، خلال العام الماضى 2021/ 2022، بينما كانت المناهج الجديدة مطبقة على الصف الرابع الابتدائى.

وأمس الثلاثاء، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا، يفيد إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائى للعام الدراسى الجديد 2022/ 2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية للعام الدراسى، وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم، وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية.

وقالت الوزارة إن تفاصيل تلك التعديلات، سيعلن عنها قبل بدء العام الدراسى الجديد فى الأول من أكتوبر، بوقت كاف، وحتى تتمكن من طباعة الكتب الجديدة فى توقيت مناسب.

وأكدت الوزارة، أن هذا القرار جاء فى ضوء ما نتج عن تقويم تنفيذ منهج الصف الرابع الابتدائى للعام الدراسى الماضى 2021/ 2022، وفى ظل الحوارات المجتمعية التى دارت حول ذلك، والاستماع لآراء المعلمين ولجنة التعليم بمجلس النواب والشيوخ وأستاذة المناهج بكليات التربية .

نظام التعليم الجديد 2.0

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظام التعليم الجديد 2.0، اعتبارا من العام الدراسى 2018/ 2019، وبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، واعتمد هذا النظام الجديد على بناء مناهج جديدة ترتبط فيما بينها وتتراكم من عام إلى عام، وتطبيق نظام جديد لتقييم الطلاب.

ويستهدف نظام التعليم الجديد، بناء مهارات الفهم والتحليل والإبداع والتفكير المنطقى وحل المشكلات لدى الطلاب، من خلال مناهج تواكب العصر وأنشطة تناسب مهارات القرن الـ21، حتى يخرج شبابا قادرين على الاندماج فى سوق العمل بالمستقبل.

وانتقل النظام الجديد من عام إلى عام حتى وصل خلال العام الدراسى المنتهى 2021/ 2022 إلى الصف الرابع الابتدائى، وهو أول الأعوام التى يتم فيها تقييم الطلاب بناء على امتحانات خلال الفصلين الدراسيين الأول والثانى يترتب عليها النجاح والرسوب، حيث كان النجاح خلال الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية إجباريا، وينتقل الطلاب من صف إلى صف دون امتحان، بل بتقييم من معلم الفصل يسترشد به معلمو الصف الأعلى لتحديد مستوى كل طالب.

وخلال العام الماضى، ظهرت حالة من الجدل حول مناهج الصف الرابع الابتدائى، حيث شكى العديد من أولياء الأمور من تكدس المناهج وصعوبة بعض الدروس على الطلاب.

وخلال العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، ينتقل نظام التعليم الجديد 2.0، إلى الصف الخامس الابتدائى، وقررت وزارة التربية والتعليم تخفيف المناهج من خلال تحديد بعض الدروس "الاختيارية" بكل منهج، بما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم.