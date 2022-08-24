فى أولى جولاته.. وزير التعليم يلتقى محافظ مطروح

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى أولى جولاته الميدانية بمحافظات الجمهورية، بقاعة كبار الزوار بديوان عام المحافظة.





وبحسب بيان صحفى، ضم الوفد المرافق للوزير الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على إدارة شؤون مكتب الوزير. وكان فى استقبال الوزير، الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والعمدة عبد الله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاته. وتعتبر هذه الزيارة، أولى الجولات الميدانية لوزير التربية والتعليم، منذ توليه الحقيبة الوزارية خلفا للدكتور طارق شوقى، فى 13 أغسطس الجارى.

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