وزارة البيئة تعلن موعد تسليم جوائز الفائزين فى مسابقة ”صحتنا من صحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 02:27 مساءً - تعلن وزارة البيئة عن موعد تسليم جوائز الفائزين المشاركين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" للمراحل السادسة، السابعة والثامنة ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق30أغسطس 2022 بمحمية وادي دجلة.

وتقوم وزارة البيئة بتسليم الفائزين من تلك المراحل فى تمام الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السادسة مساءً ، بعد قيامهم بتقديم صورة من الرقم القومي او شهادة الميلاد لمن هم دون 16سنه.

كما سيتم تسليم الفائزين من محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء يوم السبت الموافق 13سبتمبر 2022 بفرع جهاز شئون البيئة بمدينة السويس.

و يتم تسليم الفائزين من محافظة مطروح وذلك يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022 وذلك بمقر محمية العميد.

وتقوم الوزارة بتسليم الفائزين من محافظة الوادى الجديد يوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر 2022 بفرع جهاز شئون البيئة بمدينة الخارجة.

وتوضح الوزارة أنه سيتم تسليم الفائزين من محافظات (المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، أسوان) وذلك يوم الاحد الموافق 4 سبتمبر 2022 بمحمية الوادى الأسيوطي بمحافظة اسيوط.

وفي حالة التغيب عن موعد إستلام الدراجة يعتبر هذا تنازلا عن الدراجة ولا يمكن المطالبة بها.

تأتى المسابقة فى إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون،حيث تتمثل جوائز المسابقة فى دراجات هوائية يتم توزيعها على الفائزين، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفى مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، بهدف المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "إتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.